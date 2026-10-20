Catalá rep l’ambaixador britànic a València

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha rebut este dimarts a la Casa Consistorial l’ambaixador britànic a Espanya, Alex Ellis, que ha acudit acompanyat pel cònsol general britànic a Barcelona, Lloyd Milen.
La trobada institucional servix per a reforçar els vincles entre València i el Regne Unit, tant en l’àmbit social com en l’econòmic.
Alex Ellis ocupa el càrrec d’ambaixador des de setembre de 2024 i acumula més de trenta anys d’experiència diplomàtica. A més, anteriorment ja havia treballat a l’Ambaixada britànica a Madrid com a conseller per a la Unió Europea i Assumptes Globals.
La relació entre València i el Regne Unit també es reflectix en les dades de residència i activitat empresarial. Actualment, vora tres mil ciutadans britànics residixen a la ciutat, on també estan establides seixanta-cinc empreses britàniques.
Estes companyies generen al voltant de huit-centes ocupacions directes i una facturació conjunta superior als cent milions d’euros.
Una recepció que posa de manifest la presència britànica a València i la importància dels llaços humans, diplomàtics i comercials entre les dos parts.