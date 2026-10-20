El Festival Renaixement celebra la seua desena edició al monestir de Sant Miquel dels Reis

El Festival Cultural Renaixement reunirà del 22 al 25 d’octubre a Sant Miquel dels Reis de València destacades formacions de música antiga, amb concerts, jornades culturals, visites guiades i una proposta gastronòmica especial.
La soprano Beatriz Lafont obrirà la programació el dijous 22 amb La Romanina, un recital dedicat a la música italiana dels segles setze i dèsset.
A més, el festival acollirà les terceres Jornades sobre el Segle d’Or valencià, dedicades a Jaume Primer en el set-cents cinquanta aniversari de la seua mort, així com visites guiades al monestir durant el cap de setmana.
Una cita que uneix música, història i patrimoni en un dels espais monumentals més emblemàtics de València.