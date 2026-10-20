El Mareny de Barraquetes rep ajudes de la Diputació de València per a equipar-se contra les fortes pluges

El Mareny de Barraquetes ja ha rebut una subvenció de la Diputació de València destinada a millorar la preparació i la capacitat de reacció del municipi davant d’episodis de fortes pluges i emergències climàtiques.
Gràcies a aquestes ajudes provincials, la localitat ja ha pogut incorporar noves eines i equipaments essencials per a l’actuació immediata en situacions de temporal.
Entre el material adquirit o posat a disposició de la localitat s’inclouen sistemes de drenatge, grups electrògens, eines de buidatge i neteja d’aigua, així com equipament de protecció civil i intervenció ràpida.
Aquesta inversió s’emmarca en el pla de la Diputació per a reforçar la seguretat dels municipis valencians i la seua adaptació als efectes del canvi climàtic i a les plogues torrencials, especialment freqüents a la comarca de la Ribera.
Des de la localitat s’ha valorat molt positivament l’arribada d’aquesta ajuda, ja que permet al Mareny de Barraquetes disposar de mitjans propis des del primer moment per a protegir els veïns, actuant de manera immediata per a evacuar aigua i minimitzar els danys materials en habitatges, carrers i zones agrícoles quan es produeixin alertes per pluja.