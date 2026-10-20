El SEPE Agrícola conclou tres mesos de neteja de barrancs i camins rurals a Alzira

50 treballadors han participat en les tasques de manteniment del terme municipal, amb una inversió pròxima als 250.000 euros
Les actuacions han inclòs la retirada de vegetació i residus, la neteja de barrancs i el condicionament de camins rurals per a millorar les infraestructures agràries i previndre problemes davant de pluges intenses.
El regidor d’Agricultura, Enrique Montalvá, ha volgut agrair personalment als 50 treballadors participants l’esforç, la dedicació i la faena desenvolupada durant estos tres mesos, que han contribuït a millorar l’estat dels espais rurals i a mantindre en millors condicions les infraestructures agràries del municipi.
Durant este període, els treballs s’han centrat especialment en la retirada de vegetació i residus, la neteja de barrancs i el condicionament de camins rurals, actuacions fonamentals per a facilitar el pas dels agricultors i millorar el manteniment del terme municipal.
El regidor d’Agricultura ha destacat especialment la importància d’estes tasques davant d’episodis meteorològics adversos. Segons Montalvá, l’episodi de la DANA recent és un exemple clar de la necessitat d’estos treballs: “Tindre els barrancs i els camins en bones condicions és fonamental quan arriben pluges intenses. El manteniment preventiu és necessari per a facilitar el desguàs de l’aigua i reduir els problemes que poden provocar estos episodis, encara que, evidentment, cap actuació pot eliminar tots els riscos”.
Per això, ha volgut reconéixer públicament el treball realitzat. “Darrere de cada camí condicionat i de cada barranc net hi ha moltes hores d’esforç que, de vegades, no es veuen, però que són molt importants per a Alzira i per al nostre camp”, ha assenyalat.
El programa SEPE Agrícola ha comptat amb una inversió pròxima als 250.000 euros i ha permés la contractació de 50 treballadors durant la campanya.
Des de la Regidoria d’Agricultura s’ha insistit en el valor d’estos programes d’ocupació, que no sols generen oportunitats laborals temporals, sinó que també possibiliten actuacions de manteniment i millora en diferents zones del terme municipal.
Finalment, Montalvá ha reafirmat el compromís de l’Ajuntament d’Alzira amb la conservació i la millora dels espais rurals. “Continuarem treballant per a mantindre el terme rural en les millors condicions possibles i donar resposta a les necessitats dels nostres agricultors”, ha conclòs.