La DANA Adam és ben rebuda pels agricultors de Carcaixent

Les pluges d’estos últims dies han deixat nombroses destrosses en molts municipis, provocant greus conseqüències per a moltes famílies que, d’un dia per a l’altre, s’han quedat sense res.
Tot i això, no en tots els llocs les pluges han tingut conseqüències negatives.
En municipis com Carcaixent, encara que també ha plogut amb intensitat, l’aigua ha sigut rebuda amb satisfacció per part dels agricultors de la zona
Després de períodes en què la falta de pluja ha preocupat el sector agrícola, estes precipitacions suposen una oportunitat per a recuperar les reserves d’aigua i millorar l’estat dels camps.