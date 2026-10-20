La Diputació destina 200.000 euros a substituir la coberta del trinquet de Sueca

L’Ajuntament aportarà altres 200.000 euros per a finançar les obres, que permetran recuperar la instal·lació esportiva amb garanties de seguretat.
El trinquet municipal Eusebio està tancat des de gener de 2026, després que un episodi de forts vents i pedra arrancara part de la coberta.
El ple de la Diputació de València ha aprovat este matí destinar 200.000 euros del Pla de Trinquets a les obres que permetran reobrir el trinquet municipal Eusebio de Sueca amb garanties de seguretat. La instal·lació esportiva, situada al carrer Sevilla, està tancada des de finals de gener de 2026, després que un episodi de forts vents i pedra arrancara part de la coberta i obligara a clausurar-la per un informe tècnic que no garantia la seguretat dels usuaris.
Durant este temps, l’Ajuntament de Sueca ha encarregat la redacció d’un projecte d’actuació al trinquet, després d’una modificació de crèdits per a poder finançar-lo. Paral·lelament, ha buscat la col·laboració de la Diputació de València i de la Federació de Pilota Valenciana per a aconseguir el cofinançament dels treballs.
D’esta manera, les obres comptaran amb un pressupost total de 400.000 euros, finançats a parts iguals per l’Ajuntament de Sueca i la Diputació de València, i inclouran la substitució íntegra de la coberta actual per a resoldre els problemes de seguretat.
«Hui hem rebut una molt bona notícia i fem un passet més en el nostre objectiu de poder reobrir el trinquet. En breu, efectuarem els tràmits d’acceptació de la subvenció i de generació de crèdits per a poder, com més prompte millor, procedir a la licitació del projecte», ha explicat l’alcalde de Sueca i responsable de la Regidoria d’Esports, Julián Sáez.
Sáez, que ha reconegut novament que vore el trinquet tancat «em lleva la son», ha insistit en la necessitat d’accelerar l’actuació, ja que els jugadors i jugadores del municipi, tant adults com menuts, estan repartits en diferents instal·lacions, com el trinquet de Favara o el Poblet de Pilota de l’IES Joan Fuster.
L’alcalde també ha agraït el suport de l’alcaldessa de Favara i de la direcció de l’institut per la cessió de les instal·lacions, que permeten mantindre l’activitat del Club de Pilota Valenciana Xúquer.
A més de l’activitat del club, el tancament del trinquet ha paralitzat les proves federatives i les partides professionals, tant masculines com femenines. «El trinquet no és només un recinte esportiu, sinó també un emblema cultural de la comarca de la Ribera Baixa que no pot permetre’s seguir amb el forrellat tirat», ha assenyalat Sáez.
Finalment, l’alcalde ha reiterat el seu agraïment a la Diputació de València «per la sensibilitat mostrada des del primer dia cap a les necessitats de Sueca».