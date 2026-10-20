La Generalitat licita 88 vivendes protegides industrialitzades a Silla i Carcaixent

Les dues promocions sumen 88 habitatges de lloguer assequible: 52 a Carcaixent i 36 a Silla
La inversió prevista supera els 25 milions d’euros i el termini per a presentar ofertes finalitza el 21 de desembre
La Generalitat, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), ha licitat la redacció dels projectes, la direcció facultativa i l’execució de les obres de dues promocions de vivendes protegides industrialitzades a Silla i Carcaixent, que sumaran un total de 88 habitatges. La inversió prevista supera els 25 milions d’euros.
La iniciativa forma part del Pla VIVE DANA, impulsat per a accelerar l’ampliació del parc públic d’habitatge i donar resposta a les necessitats residencials derivades de la reconstrucció després de la riuada d’octubre de 2024 a la província de València.
Les noves promocions es destinaran al lloguer assequible i es construiran mitjançant sistemes industrialitzats, que permeten optimitzar els processos constructius i reduir els terminis d’execució respecte als mètodes tradicionals. A més, esta modalitat afavorix uns estàndards elevats de qualitat i eficiència energètica.
Silla i Carcaixent acolliran les noves promocions
A Silla, l’actuació es desenvoluparà en un solar públic propietat de l’EVHA, situat al carrer de l’Horta, número 4, on es construiran 36 habitatges.
A Carcaixent, la promoció comptarà amb 52 vivendes distribuïdes en dues parcel·les del barranc de Gaianes, concretament les parcel·les 35 i 36, cedides per l’Ajuntament per a esta finalitat.
Estes actuacions se sumen a altres promocions d’habitatge protegit construïdes mitjançant sistemes industrialitzats en diferents municipis de la Comunitat Valenciana, com ara Albal, amb 30 habitatges; Torrent, amb 28, i Utiel, amb 35.
El termini per a presentar les ofertes acabarà el pròxim 21 de desembre. La informació sobre la licitació es pot consultar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.