Pérez Llorca apel·la a la unitat institucional per a estar a l’altura del que mereixen els afectats per la dana Adam

Pérez Llorca reclama més coordinació amb el Govern central per a reconstruir els municipis afectats per la dana Adam.
Pedro Sánchez anuncia la declaració de les localitats afectades com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil.
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamat este dimarts al Govern d’Espanya una major coordinació institucional per a afrontar la reconstrucció dels municipis afectats per la dana Adam i impulsar un pla conjunt de millora de les infraestructures hídriques en tot el territori valencià.
La petició s’ha produït durant la visita que Pérez Llorca ha fet a Oliva juntament amb el president del Govern, Pedro Sánchez, per a conéixer de primera mà els efectes del temporal i reunir-se amb els responsables dels dispositius d’emergències i els alcaldes de les localitats afectades.
El president ha traslladat, a més, el condol a les famílies de les víctimes mortals i la seua solidaritat amb totes les persones damnificades. Ha assegurat que els afectats no estaran sols i que la Generalitat continuarà treballant perquè puguen recuperar les seues llars i reprendre la vida quotidiana.
A més, el president ha fet balanç del mode de actuació de la Generalitat, i l’ha contrastat amb la DANA de 2024.
Per la seua banda, Pedro Sánchez ha anunciat que el Govern d’Espanya aprovarà pròximament la declaració dels municipis afectats per la dana Adam com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil..
Durant la seua compareixença a Oliva, el president espanyol també ha defensat la necessitat de mobilitzar recursos econòmics i agilitzar els procediments administratius perquè les localitats afectades puguen recuperar la normalitat com més prompte millor.