Agricultura distribuirà tractaments gratuïts per a salvar més d’un milió d’arbres afectats per la dana Adam

La Conselleria adquirirà fosetyl i avaluarà els danys explotació per explotació per a prioritzar les actuacions
També coordinarà l’assistència a les explotacions ramaderes i les indústries agroalimentàries, així com la recuperació dels camins rurals i les infraestructures de reg
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha visitat este dimarts una explotació agrícola i una explotació ramadera afectades per la dana Adam a la comarca de la Safor, on les intenses precipitacions han provocat danys en diverses comarques de la Comunitat Valenciana.
L’objectiu de la visita ha sigut conéixer de primera mà les conseqüències del temporal i supervisar les actuacions que està posant en marxa la Conselleria per a atendre el sector primari.
Barrachina ha destacat que la Generalitat està actuant des del primer moment per a respondre a les necessitats dels agricultors i ramaders. «No podem perdre ni un minut. Els nostres agricultors i ramaders necessiten respostes ja i la Conselleria està sobre el terreny per a donar-les», ha assegurat.
En este sentit, ha explicat que la Conselleria ja està adquirint fosetyl per a tractar els arbres afectats per l’entollament i l’excés d’humitat, amb la finalitat d’afavorir-ne la recuperació. Paral·lelament, les oficines comarcals agràries estan avaluant els danys en cada explotació per a determinar les necessitats i establir les prioritats d’actuació.
El conseller ha insistit que la prioritat és ajudar el sector agrari a recuperar la normalitat com més prompte millor i garantir la continuïtat de la seua activitat.
Tractaments fitosanitaris gratuïts per a l’arbratge afectat
Entre les primeres mesures previstes, Agricultura distribuirà gratuïtament tractaments fitosanitaris per a salvar més d’un milió d’arbres en les zones afectades per les conseqüències de les pluges i l’excés d’humitat.
Esta actuació anirà acompanyada d’un seguiment de les explotacions agrícoles per a identificar els danys i adaptar les mesures a les necessitats detectades sobre el terreny.
Assistència a les explotacions ramaderes i a la indústria agroalimentària
Durant la visita, Barrachina també ha conegut la situació d’una explotació ramadera afectada pel temporal, on la Conselleria ja ha completat la retirada de tots els animals morts.
A més, el departament manté el contacte amb la resta d’explotacions ramaderes de les zones afectades per a conéixer la seua situació i determinar els recursos que necessiten. En funció de les necessitats detectades, es facilitarà suport per a garantir el subministrament d’aigua, aliment i palla mentre les explotacions recuperen la normalitat.
Paral·lelament, s’està contactant amb les indústries agroalimentàries afectades per a avaluar els danys i estudiar les mesures que puguen contribuir a restablir la seua activitat.
Avaluació dels camins rurals i les infraestructures de reg
Una altra de les prioritats és revisar l’estat dels camins rurals per a identificar les intervencions d’emergència necessàries i garantir l’accés als camps en el menor temps possible.
Els serveis de la Conselleria també estan analitzant els danys en les infraestructures de reg de les zones afectades per a determinar les actuacions que cal executar i recuperar-ne el funcionament.
Barrachina ha assenyalat que la valoració econòmica dels danys continua oberta, encara que les primeres actuacions ja estan definides. Segons ha explicat, s’estan identificant les necessitats i mobilitzant els recursos per a donar una resposta ràpida i eficaç.
Suport al sector primari fins a recuperar la normalitat
El conseller ha recordat que la Generalitat ja va posar en marxa mesures de suport al sector primari després de la dana de 2024 i ha reafirmat el compromís de mantindre l’atenció als afectats durant tot el procés de recuperació.
«Ja ho vam fer després de la dana de 2024 i tornem a fer-ho ara. Estarem al costat dels nostres agricultors i ramaders des del primer dia i fins que tot torne a la normalitat», ha conclòs Barrachina