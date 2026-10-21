Alginet limita els locals d’apostes en les zones residencials del municipi

L’Ajuntament impulsa una modificació urbanística per a regular la ubicació d’estos establiments
La mesura busca evitar problemes de convivència en determinades zones residencials
Alginet vol posar fre a l’obertura de nous locals d’apostes en determinades zones residencials del municipi. Per això, l’Ajuntament ha impulsat una modificació urbanística amb l’objectiu de regular la presència d’estos establiments i evitar possibles problemes de convivència.
La iniciativa pretén establir limitacions a la ubicació d’estos negocis en àrees residencials, amb la finalitat d’ordenar-ne la implantació al municipi.