Alzira finalitza les obres de millora i ampliació del camí del Ràfol

L’actuació ha permés ampliar el vial 1,40 metres i reforçar-ne l’estabilitat amb un mur de contenció
La inversió de prop de 139.000 euros millorarà la seguretat i facilitarà el pas dels camions de recol·lecció agrícola
L’Ajuntament d’Alzira ha formalitzat esta passada setmana la signatura de final d’obra dels treballs executats al camí del Ràfol, una actuació destinada a millorar la seguretat i la funcionalitat d’esta important via agrícola del terme municipal.
Les obres han consistit en la construcció d’un mur de contenció de terres al llarg de tot el lateral dret del camí, amb l’objectiu de reforçar-ne l’estabilitat i garantir més seguretat als usuaris. A més, la intervenció ha permés ampliar l’amplària del vial en 1,40 metres, una millora delimitada amb balises per a augmentar la protecció i la visibilitat dels conductors.
Esta ampliació facilitarà la circulació de vehicles en els dos sentits i permetrà un accés més còmode i segur als camions encarregats de la recol·lecció dels productes agrícoles, una reivindicació històrica dels agricultors de la zona.
A l’acte de signatura han assistit tècnics municipals de l’Ajuntament d’Alzira, el regidor d’Agricultura i personal tècnic de l’àrea, que han pogut comprovar el resultat final dels treballs.
Les obres han sigut executades per l’empresa Construccions i Decoracions Guzmán, S.L., amb un pressupost de 138.992,71 euros, IVA inclòs. La inversió forma part de l’aposta municipal per la millora de les infraestructures rurals i la modernització de la xarxa de camins agrícoles del terme.
Amb esta intervenció, la Regidoria d’Agricultura reafirma el seu compromís amb el manteniment i la modernització dels camins rurals, fonamentals per al desenvolupament de l’activitat agrícola i per a garantir la seguretat dels seus usuaris.