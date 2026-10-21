Descobrixen una nova espècie vegetal a Algemesí, Carlet, l’Alcúdia i Guadassuar

El Limonium novovalentinum és una espècie endèmica del centre-sud de la província de València
Els investigadors han identificat set poblacions i han confirmat que presenta característiques pròpies que la diferencien d’altres plantes del mateix gènere
Un equip científic del Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana ha identificat una nova espècie vegetal endèmica del centre-sud de la província de València: el Limonium novovalentinum. Els investigadors han localitzat set poblacions distribuïdes entre els municipis d’Algemesí, Carlet, l’Alcúdia i Guadassuar.
Encara que anteriorment s’havia confós amb una altra planta del mateix gènere, els estudis botànics han permés determinar que presenta característiques pròpies que justifiquen el seu reconeixement com a espècie diferent.
Una de les seues particularitats és que creix en sòls calcaris no salins, especialment en marges de camins, carreteres i cultius, a diferència d’altres espècies pròximes que solen trobar-se en salobrars o terrenys guixencs.
Els treballs, dirigits pel botànic Pablo Ferrer-Gallego i publicats en la revista científica Flora Montiberica, posen de manifest la importància de la investigació de camp per a descobrir espècies desconegudes i millorar la conservació de la flora valenciana.