La pluja i la falta de previsió passen factura a la Fira Alzira Oberta

La pluja i la suspensió del diumenge marquen la Fira d’Alzira
Els comerciants denuncien una afluència de públic inferior a l’esperada i qüestionen la previsió i la promoció de l’esdeveniment
La cancel·lació de la jornada de diumenge deixa pèrdues entre els expositors, que reclamen respostes sobre l’organització
La Fira d’Alzira tanca el cap de setmana marcada per la pluja, una afluència de públic inferior a l’esperada i les queixes per la falta de previsió i promoció de l’esdeveniment. El punt crític va ser la suspensió de la jornada del diumenge per les precipitacions.
Un cap de setmana que havia de ser una oportunitat per als expositors i comerciants, però que ha acabat deixant dubtes sobre l’organització de la fira i les mesures adoptades per a protegir els interessos dels participants.
Davant d’esta situació, hi ha qui espera una resposta sobre l’organització. La inversió destinada a muntar les parades per al diumenge es convertix ara en pèrdues per als comerciants.
L’alegria es convertix en decepció quan es tracta de l’organització de l’esdeveniment.
Els comerciants han invertit temps, diners i esforç per a estar presents en la Fira d’Alzira i, finalment, no han pogut obtindre el resultat que esperaven.