Pérez Llorca anuncia noves ajudes per als afectats per la dana Adam

El president de la Generalitat visita Els Poblets, Oliva i Sanet i Negrals per a comprovar els treballs de recuperació després de les inundacions
El nou paquet inclourà ajudes per als sectors agrícola i ramader, els comerços afectats i les persones que hagen perdut els seus vehicles
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitat este dimecres alguns dels municipis més afectats per la dana Adam a la Marina Alta i la Safor.
En les imatges, el cap del Consell recorre el nucli urbà d’Els Poblets, on continuen les tasques de neteja i recuperació després de les inundacions. Durant la jornada, el president ha subratllat la importància de mantindre nets els passos d’aigua i els barrancs.
La visita ha continuat a Oliva, concretament a l’institut Gabriel Ciscar, un dels centres educatius afectats pel temporal, on ja s’està treballant per a recuperar les instal·lacions.
L’última parada ha sigut la depuradora de Sanet i Negrals, on la Generalitat, a través de l’EPSAR, du a terme treballs per a reparar els danys i restablir el funcionament de les infraestructures afectades.
Durant el recorregut, Pérez Llorca ha anunciat que el Consell aprovarà este divendres un nou paquet d’ajudes per als sectors agrícola i ramader, els comerços afectats i les persones que hagen perdut els seus vehicles, entre altres beneficiaris.
Estes ajudes se sumaran al primer paquet d’emergència, dotat amb 23,5 milions d’euros, que inclou fins a 6.000 euros per habitatge per a reposar estris i béns de primera necessitat, així com ajudes al lloguer per a les persones que hagen hagut de deixar casa seua.
El president també ha reclamat més coordinació entre les administracions i ha insistit en la necessitat de netejar i mantindre els rius i barrancs per a reduir el risc de futures inundacions.
Segons les dades de la Generalitat, ja s’han mobilitzat 800 efectius per a participar en les tasques de neteja, retirada de residus i reparació de les infraestructures danyades.
L’objectiu és accelerar la recuperació dels municipis afectats i restablir com més prompte millor la normalitat.