Sanitat adquirix els terrenys per a ampliar l’aparcament de l’Hospital de la Ribera

L’expropiació de més de 32.800 metres quadrats permetrà avançar en el projecte d’ampliació de l’estacionament del centre hospitalari
El pròxim pas serà licitar la redacció del projecte constructiu i la direcció de les obres abans de traure a licitació l’execució dels treballs
La Conselleria de Sanitat ha adquirit el dret d’ocupació dels 32.820 metres quadrats de terreny necessaris per a ampliar l’aparcament de l’Hospital Universitari de la Ribera, després de celebrar-se este matí a l’Ajuntament d’Alzira l’acte d’alçament de les actes d’ocupació i pagament als propietaris.
La formalització d’este tràmit representa un pas decisiu per a avançar en el projecte, ja que permet a la Conselleria disposar del sòl necessari per a continuar amb el seu desenvolupament.
En este procediment, l’Ajuntament d’Alzira actua com a administració expropiant, mentre que la Conselleria de Sanitat, a través de la Direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures, és la beneficiària de l’expropiació i assumeix el cost dels terrenys.
Els 32.820 metres quadrats de sòl no urbanitzable es destinaran a ampliar l’aparcament i a habilitar altres infraestructures complementàries vinculades al recinte hospitalari.
L’ampliació respon a una reivindicació històrica dels usuaris i professionals de l’hospital i pretén donar resposta a les necessitats derivades del creixement demogràfic de la comarca i de l’augment continuat de la demanda assistencial.
D’esta manera, l’actuació busca millorar l’accessibilitat al centre sanitari, facilitar l’estacionament i reduir la congestió de vehicles a l’entorn de l’hospital, afavorint la mobilitat de pacients, acompanyants i professionals.
Pròxims passos del projecte
El procediment ha sigut possible gràcies a la col·laboració entre la Direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures de la Conselleria de Sanitat, l’Ajuntament d’Alzira i la Gerència del Departament de Salut de la Ribera.
Una vegada formalitzat el dret d’ocupació dels terrenys, el pròxim pas serà licitar la redacció del projecte constructiu i la direcció de les obres. Esta fase permetrà definir les característiques tècniques de l’ampliació de l’aparcament i les infraestructures associades.
Posteriorment, es tramitarà la licitació de les obres per a executar l’ampliació prevista.