Torrent entrega les pintes i els adreços oficials a les Falleres Majors de 2027

Amparo Taberner i Carla Simó reben els complements oficials al costat de les seues Corts d’Honor en un acte celebrat a la Casa de la Cultura
Les exaltacions d’este cap de setmana marcaran l’inici oficial de l’any faller de les màximes representants
Torrent ha celebrat a la Casa de la Cultura el lliurament de les pintes i els adreços oficials a les Falleres Majors de 2027, Amparo Taberner i Carla Simó, i a les seues Corts d’Honor. Un acte emotiu presidit per l’alcaldessa, Amparo Folgado, i el regidor de Cultura i Falles, Aitor Sánchez.
Les pintes han sigut elaborades artesanalment per Castillo Cinceladores i estan personalitzades amb l’escut de Torrent i motius commemoratius. Per la seua banda, els adreços oficials són obra de Creacions Serres i s’adapten cada any a les noves representants.
Durant l’acte, Amparo Folgado ha agraït el treball dels artesans i el suport de les famílies i les comissions falleres. Les protagonistes també han expressat la seua il·lusió i han agraït este regal tan esperat.
Torrent es prepara ara per a viure les exaltacions d’este cap de setmana. Dissabte 24 d’octubre, a les set de la vesprada, serà el torn d’Amparo Taberner, amb l’espectacle Terra. Diumenge 25, a les onze del matí, Carla Simó serà exaltada amb la proposta Un univers invisible als ulls.
Dos cites que marcaran oficialment l’inici d’un any molt especial per a les màximes representants de les Falles de Torrent.