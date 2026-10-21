València reforça la seua aposta per la innovació amb la novena edició del València Digital Summit

València acull el VDS 2026 amb 12.000 professionals i 3.000 empreses emergents de 120 països.
Catalá reivindica la col·laboració publicoprivada per a impulsar el talent, atraure inversions i consolidar la ciutat com a referent tecnològic.
L’alcaldessa ha participat en l’obertura del València Digital Summit 2026, un dels esdeveniments tecnològics internacionals més importants d’Europa que celebra la novena edició al Museu de la Cièncias Príncep Felip i reuneix 12.000 professionals i 3.000 empreses emergents procedents de 120 països
En l’acte, l’alcaldessa ha refermat el compromís de l’Ajuntament de València amb l’impuls de l’ecosistema emprenedor, l’atracció d’inversions i el posicionament de la ciutat com a referent en innovació. A més, ha subratllat la importància de la col·laboració publicoprivada per a consolidar el creixement del sector tecnològic i ha destacat l’aposta municipal pel VDS com a eina estratègica per al desenrotllament econòmic de la ciutat.
L’alcaldessa ha incidit en la importància de convertir València en un lloc on el talent jove no només es forme, sinó que també puga desenrotllar la carrera professional i els projectes empresarials. “No només formar, sinó també ser bressol i llar de talent”, ha afirmat.
Català finalment ha conclós en que el desenvolupament d’estes iniciatives ha de traduir-se en beneficis per a la ciutadania.