La Diputació de València reconeix 12 dones emprenedores que impulsen els seus municipis i comarques

La cinquena edició de la gala ‘Fem que les dones compten’ homenatja dones de deu comarques amb trajectòries destacades en àmbits molt diversos
Natàlia Enguix reivindica la formació, la capacitació i l’accés als recursos per a avançar en la igualtat d’oportunitats
La Diputació de València i la Federació d’Associacions de Dones Rurals (FADEMUR) han reconegut 12 dones referents per la seua trajectòria emprenedora, valentia i contribució al desenvolupament econòmic, social i cultural dels seus municipis. L’acte s’ha celebrat este dimecres a la sala Alfons el Magnànim de la Beneficència, en el marc de la cinquena edició de la gala ‘Fem que les dones compten’.
La vicepresidenta primera de la Diputació i responsable d’Igualtat, Natàlia Enguix, ha destacat l’emotivitat de la trobada i ha reivindicat la importància de fomentar la formació, la capacitació i l’accés de les dones als recursos. Enguix ha assenyalat que les històries de vida de les homenatjades mereixen ser conegudes pel paper que exercixen en el desenvolupament dels pobles.
La principal novetat d’esta edició és que les mancomunitats han sigut les encarregades de proposar les dones reconegudes, procedents de deu comarques valencianes. Les premiades desenvolupen la seua activitat en àmbits com la fotografia, el comerç de proximitat, la política, la viticultura, la investigació mèdica, la nutrició, el disseny, l’educació, la física, els servicis socials i l’associacionisme.
Enguix també ha agraït la tasca de FADEMUR en el medi rural i ha recordat que, després de reconéixer l’any passat dones de municipis afectats per la dana, enguany s’ha tornat a posar el focus en les trajectòries de dones que contribuïxen al progrés de la província.
Per la seua banda, la presidenta de FADEMUR, Amparo Martínez, ha agraït la implicació de la Diputació en estos reconeixements i ha subratllat la importància de les iniciatives de sensibilització local per a previndre les violències masclistes i promoure la igualtat d’oportunitats.
Dotze trajectòries que transformen el territori
Entre les homenatjades es troba Teresa Adell, treballadora social de la Mancomunitat Hoya de Buñol-Chiva, reconeguda per més de trenta anys de dedicació a persones i famílies en els àmbits dels servicis socials i l’atenció primària.
La Mancomunitat de la Ribera Baixa ha proposat Begoña Pineda, biòloga, investigadora i doctora per la Universitat de València, pels seus estudis sobre malalties que afecten principalment les dones i els seus treballs preclínics sobre tractaments contra càncers agressius de mama i ovari.
També ha sigut reconeguda M. Ángeles Novella, doctora en Biologia i llicenciada en Enologia, vinculada a la pedania requenenca de la Portera i al projecte familiar ‘Vins i sabors ecològics’, que combina viticultura, gastronomia, formació i enoturisme.
Des de la Safor han sigut distingides Agnès Pérez, nutricionista de Castellonet de la Conquesta i fundadora del projecte d’educació alimentària Ca Agnès, i Iryna Malysh, impulsora de CostureArte a Vilallonga, una iniciativa de disseny, confecció artesanal i atenció personalitzada. Al Racó d’Ademús, el reconeixement ha sigut per a la fotògrafa Alicia Mañas, que va obrir camí en una professió en què era difícil trobar dones.
La llista continua amb M. José Alfonso, propietària de WAWtheshop, un comerç de l’Horta Nord que contribuïx a dinamitzar l’activitat local; i Carmen García, doctora en Física per la Universitat de València i professora del CSIC, especialista en física experimental de partícules i primera dona a rebre, en 2024, el Premi Nacional d’Investigació Blas Cabrera.
La Mancomunitat del Camp de Túria ha proposat Júlia Arastey, que en 1979 es va convertir en una de les dos primeres dones amb responsabilitat a l’Ajuntament de Llíria i va impulsar l’Associació de Jubilats i Pensionistes del municipi.
Des de la Vall d’Albaida s’ha reconegut Marta Raida, impulsora del moviment associatiu femení a Castelló de Rugat, i Lolín Pastor, integrant del col·lectiu Dones Malva, creat en 1994 com a espai feminista de la comarca.
Finalment, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha proposat Imma López, mestra i directora de La Nostra Escola de Picassent, que també va ser la primera presidenta de la fundació que porta el nom de la comarca.
En la cloenda, Natàlia Enguix ha destacat el paper del moviment associatiu com a motor de transformació social i ha remarcat que les associacions de dones són espais de participació i xarxes de suport imprescindibles per a avançar cap a una societat més justa i igualitària.