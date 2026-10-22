L’Associació Tyrius de l’Alcúdia ret homenatge a les dones majors en su aniversari amb motiu dels 50 anys

L’Associació Tyrius de l’Alcúdia va celebrar este 21 d’octubre un homenatge dedicat a les sòcies més majors.
Es tracta d’una iniciativa amb la qual l’entitat va voler reconéixer la importància d’aquest col·lectiu i agrair tota una vida d’esforç, dedicació i compromís amb les seues famílies i amb la societat.
Desde l’Associació Tyrius, treballen per a posar en relleu el paper fonamental que tenen les persones majors en la vida del municipi, així com la seua contribució a la construcció de la societat actual.
Quan se les pregunta de què tracta dia a dia de l’organització, desde la junta, ho tenen clar.
Les protagonistes de la jornada són elles. Les dones que han estat al costat de l’associació tants anys.
Elles han viscut nombrosos canvis socials i culturals i han transmés a les noves generacions els valors més importants. Per açò, este dia és tan emotiu.
Amb este homenatge, Tyrius l’Alcúdia va voler dedicar un espai especial a totes aquelles persones que, amb la seua experiència i trajectòria vital, continuen sent un referent per a les generacions més joves.