Les portes obertes dels jubilats d’Algemesí impulsen l’interés per sumar-se a l’associació

La jornada del 22 d’octubre va permetre donar a conéixer les activitats habituals i les noves propostes de l’entitat
La junta celebra l’èxit de la iniciativa i l’interés de les persones que es plantegen fer-se sòcies
L’Associació de Jubilats d’Algemesí va celebrar la vesprada del 22 d’octubre la seua jornada de portes obertes, una activitat que, amb la col·laboració de la Conselleria i l’Ajuntament, va ser tot un èxit.
Des de l’associació van donar a conéixer la programació habitual de l’organització i les noves activitats amb què innoven i entretenen els socis.
Des de la junta, s’enorgulleixen de l’acte i també de l’interés de les persones que, després de la jornada, s’estan plantejant apuntar-se a l’associació, fet que podria traduir-se en un augment del nombre de socis.