El Mareny de Barraquetes es prepara per a una nit de Halloween plena de terror i diversió

La programació inclourà una cercavila de disfresses, el tradicional «truc o tracte» i tallers per als més menuts.
La festa continuarà de nit amb música, ambientació especial i activitats per a joves i adults.
El Mareny de Barraquetes ja ho té tot a punt per a celebrar la festa de Halloween, una de les cites més esperades de la tardor per a veïns i visitants de totes les edats. La localitat es transformarà en un escenari de misteri, rondalles i disfresses, amb una programació pensada perquè xiquets, joves i famílies gaudisquen d’una jornada terroríficament divertida.
Entre les activitats previstes per a la vesprada destaca la tradicional cercavila de disfresses, en què la creativitat i els personatges més espantosos seran els grans protagonistes pels carrers del poble. A més, els més menuts podran participar en el clàssic «truc o tracte» i gaudir de tallers temàtics i animació infantil.
En caure la nit, la festa continuarà amb música, ambientació especial i activitats per al públic jove i adult, convertint la vetlada en una trobada festiva per a compartir amb amics i familiars.
Des de l’Entitat Local Menor es convida tot el veïnat a vestir-se amb les seues millors gales de terror i sumar-se a una celebració marcada per la germanor, la diversió i el bon ambient.