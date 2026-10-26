La Diputació de València presenta el documental «València és música»: un homenatge a Guadassuar

La producció audiovisual posa en valor el patrimoni musical valencià i la tasca de les societats musicals dels municipis.
La Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar protagonitza una iniciativa que reconeix el treball de músics, directives, socis i famílies.
Divendres de vesprada va tindre lloc la presentació oficial del documental «València és música», una ambiciosa producció audiovisual impulsada per l’àrea de Cultura de la Diputació de València. En esta ocasió, la iniciativa va arribar a Guadassuar.
L’acte va reunir representants del món cultural, polític i musical de la província i va servir per a destacar la importància d’un projecte dissenyat per a documentar, preservar i divulgar el patrimoni sonor que defineix la identitat valenciana.
El documental forma part de la marca i l’estratègia cultural «València és música», una iniciativa institucional que busca donar visibilitat al teixit associatiu i musical dels municipis valencians.
A través d’un recorregut per diferents comarques i localitats, la producció s’endinsa en el dia a dia de les societats musicals, les bandes, les orquestres i les escoles de música, i mostra tant l’excel·lència artística dels seus components com la seua dimensió social i humana.
A Guadassuar, la música ocupa un lloc fonamental. La Societat Unió Musical Santa Cecília es va convertir en la protagonista de la jornada, com a mostra de la importància que té esta entitat per a la vida cultural i social del municipi.
La cultura és també una peça imprescindible per a Guadassuar. Des de la Regidoria corresponent, es treballa per a oferir al veïnat activitats diverses que contribuïsquen a enriquir la vida cultural de la localitat.
La producció ret homenatge no sols als músics, sinó també a les directives, els socis, les famílies i els directors que, sovint de manera altruista, dediquen temps i esforç a mantindre viva una tradició musical centenària.