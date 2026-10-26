La Generalitat repararà 19,3 quilòmetres de pistes forestals afectades per la DANA Adam a la Safor i la Marina Alta

La borrasca ha provocat 71 afeccions en infraestructures forestals de deu municipis de les províncies de València i Alacant
Un dispositiu de 79 professionals ha inspeccionat els danys per a prioritzar les actuacions d’emergència i recuperar els accessos clau per a l’extinció d’incendis
La Generalitat ha identificat 71 afeccions en pistes forestals provocades per la DANA Adam, que afecten un recorregut aproximat de 19,3 quilòmetres, principalment a les comarques de la Safor i la Marina Alta. La Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals ha posat en marxa el dispositiu per a iniciar les reparacions.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha visitat la Vall de Gallinera per a comprovar sobre el terreny els danys ocasionats per la borrasca en les infraestructures forestals i conéixer les necessitats d’actuació.
Durant la visita, Martínez Mus ha destacat la importància de disposar d’informació precisa per a organitzar la resposta als danys. «Disposar de dades georeferenciades de les zones afectades en només 48 hores ens permet prioritzar immediatament les actuacions d’emergència, recuperar l’operativitat dels accessos clau per a l’extinció d’incendis i planificar la reparació dels vials forestals al més prompte possible», ha assenyalat.
Del total de danys localitzats, 14 corresponen a la província d’Alacant i 57 a la de València. Per tipus d’infraestructura, s’han identificat 17 afeccions en accessos a àrees recreatives, 17 en accessos a depòsits d’extinció d’incendis, dos en accessos a observatoris i 35 en altres pistes forestals.
Després de la borrasca, la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals va mobilitzar 79 professionals per a comprovar l’estat de les infraestructures forestals afectades. Segons Martínez Mus, la coordinació entre els diferents equips ha sigut fonamental per a obtindre una visió precisa dels danys i localitzar els punts afectats a les províncies de València i Alacant.
La recopilació d’informació ha sigut possible gràcies al treball dels agents mediambientals de la Generalitat i del Servici de Vigilància Preventiva, així com a la coordinació entre brigades i agents mediambientals. Esta tasca ha permés obtindre una radiografia de les afeccions al litoral sud de València i al litoral nord d’Alacant.
L’informe recull danys en deu termes municipals: sis de la província de València —Barx, Oliva, Simat de la Valldigna, Vilallonga, Xeraco i Xeresa— i quatre de la província d’Alacant —l’Atzúbia, l’Orxa, Pego i la Vall de Gallinera—.
Col·laboració amb la Diputació d’Alacant
En la visita han participat la secretària autonòmica de Medi Ambient i Territori, Sabina Goretti Galindo; el director general de Prevenció d’Incendis Forestals, José Antonio Rueda; i l’alcalde de la Vall de Gallinera, Ignasi Mora. També s’hi ha sumat el diputat de Carreteres de la Diputació d’Alacant, Arturo Poquet.
Poquet i Martínez Mus han coincidit en la importància de la coordinació entre administracions per a restablir la normalitat en les vies i els accessos afectats.
Una vegada restablida la circulació en les carreteres afectades, els treballs se centraran ara en les pistes forestals i els camins locals. La Diputació d’Alacant donarà suport a la tasca dels alcaldes i ajuntaments, que, amb l’ajuda inicial de 200.000 euros de la Generalitat, ja han pogut començar a recuperar les comunicacions.