LA UNIÓ alerta que les importacions de mel de Mercosur quasi es dupliquen i superen el primer contingent sense aranzels

La Unió Europea va importar 12.693 tones de mel de Mercosur entre maig i juliol de 2026, un 94,2 % més que en el mateix període de l’any anterior.
L’organització agrària reclama un control reforçat del mercat i mesures de salvaguarda davant la pressió creixent sobre els apicultors europeus i valencians.
LA UNIÓ Llauradora i Ramadera alerta del fort increment de les importacions de mel procedents dels països de Mercosur des de l’entrada en aplicació de l’acord comercial amb la Unió Europea. Segons les dades oficials de comerç exterior citades per l’organització, entre maig i juliol de 2026 la UE va importar 12.692,51 tones de mel de l’Argentina, el Brasil, l’Uruguai i Paraguai, un 94,2 % més que les 6.535,59 tones registrades durant els mateixos mesos de 2025.
L’evolució del mes de juliol resulta especialment significativa. Durant eixe mes van entrar 6.269,81 tones de mel de Mercosur, enfront de les 2.248,10 tones del juliol de 2025, un increment interanual del 178,9 %. Així, en només un mes va entrar una quantitat pràcticament equivalent a la importada durant els tres mesos de maig, juny i juliol de l’any anterior.
L’Argentina concentra la major part d’estes importacions. De les tones registrades al juliol, 5.343,34 procedien d’este país, més del 85 % del total. L’Uruguai va aportar 635,35 tones i el Brasil, 291,12.
El primer contingent aranzelari ja ha superat la quantitat disponible
A l’augment de les importacions totals se suma una altra dada que preocupa LA UNIÓ: el contingent aranzelari de mel de Mercosur ja va superar la quantitat disponible durant el primer període d’aplicació.
El contingent 09.0881 permet l’entrada de mel originària dels països de Mercosur amb un aranzel de zero euros. Per a 2026, com que l’acord va començar a aplicar-se l’1 de maig, la quantitat anual efectiva va quedar reduïda a 5.000 tones, distribuïdes en diferents subperíodes.
Entre l’1 de maig i el 30 de juny hi havia disponibles 1.402,04 tones. No obstant això, les importacions acollides a este contingent van superar la quantitat en 152,04 tones, segons el Reglament d’Execució (UE) 2026/1727 de la Comissió Europea. Com a conseqüència, l’excés s’ha descomptat de la quantitat assignada a l’últim subperíode de 2026, que queda reduïda a 1.722,96 tones.
L’organització agrària considera que esta situació evidencia la pressió que les importacions de mel de Mercosur exerceixen sobre el mercat europeu des de l’inici de les noves concessions comercials.
LA UNIÓ, però, diferencia entre el volum total de mel importada i la quantitat que s’acull al contingent aranzelari. Entre maig i juliol van entrar a la UE 12.692,51 tones de mel procedent de Mercosur, mentre que el contingent determina quina part de les importacions pot beneficiar-se d’un tractament aranzelari preferencial.
LA UNIÓ reclama més controls i mesures de salvaguarda
L’organització adverteix que l’actual situació es produeix només al començament del calendari de concessions previst en l’acord. El contingent, que parteix d’una prorrata de 7.500 tones anuals, queda en 5.000 tones efectives per a 2026, però augmentarà progressivament en els pròxims anys fins a arribar a les 45.000 tones anuals amb tractament aranzelari preferencial.
Segons LA UNIÓ, este increment pot augmentar la pressió sobre els productors europeus, especialment en un sector apícola que ha d’afrontar costos de producció importants i exigències elevades en matèria sanitària, mediambiental, de traçabilitat i de seguretat alimentària.
Per això, l’organització reclama a la Comissió Europea un seguiment reforçat i específic del mercat de la mel, amb informació permanent sobre els volums importats de Mercosur, els preus d’entrada, els països d’origen i el grau d’utilització dels contingents aranzelaris.
També demana que es vigile l’evolució dels preus percebuts pels apicultors europeus i que, davant qualsevol pertorbació greu del mercat o perjudici acreditat per als productors, s’activen sense demora els instruments de salvaguarda previstos en el marc comercial entre la UE i Mercosur.
LA UNIÓ considera que la Comissió Europea no pot limitar-se a observar l’evolució de les importacions. L’organització sosté que la quasi duplicació de les entrades de mel en els tres primers mesos i la insuficiència del primer contingent disponible justifiquen extremar la vigilància des d’este moment.