Torrent obri una nova estació d’ITV per a donar servei a l’Horta Sud

Les instal·lacions, situades al polígon industrial Mas del Jutge, podran realitzar entre 18.000 i 20.000 inspeccions anuals.
El centre disposa de dues línies d’inspecció, huit inspectors i un horari d’atenció de 7.00 a 21.30 hores.
La Societat Valenciana d’ITV (Sitval), dependent de la Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, ha obert este dilluns, 26 d’octubre, les portes de la nova estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de Torrent, destinada a donar servei a la ciutadania de l’Horta Sud.
El director general d’Indústria, Julio Delgado, ha visitat les instal·lacions acompanyat per l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado. Durant la visita, Delgado ha destacat que esta obertura «suposa un avanç significatiu en la cobertura territorial de la xarxa pública d’ITV de la Comunitat Valenciana» i contribuirà a distribuir de manera més equilibrada la demanda d’inspeccions a la comarca.
La nova infraestructura està situada al carrer dels Rajolers, 8, dins del polígon industrial Mas del Jutge, i té una capacitat prevista d’entre 100 i 120 inspeccions diàries, fet que permetrà realitzar entre 18.000 i 20.000 revisions anuals. D’esta manera, es facilitarà l’accés al servei al veïnat de Torrent i de la resta de l’Horta Sud, que fins ara havia de desplaçar-se a altres localitats.
Les instal·lacions disposen de dues línies d’inspecció habilitades per a turismes, motocicletes i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos de massa màxima autoritzada. El centre compta amb una plantilla de huit inspectors distribuïts en dos torns de treball.
L’horari d’atenció al públic és de 7.00 a 21.30 hores. Des de Sitval recorden que, per a passar la inspecció, és imprescindible sol·licitar cita prèvia a través del web oficial de l’entitat mitjançant el sistema de reserva en línia.