Alzira organitza una xarrada sobre psicologia i envelliment actiu i saludable

La conferència serà impartida pel psicòleg i director de SEMBREM, Jesús Pelluch Ramos
La cita tindrà lloc dilluns 2 de novembre, a les 18.30 hores, a la Casa de la Cultura
L’Associació de Gent Major d’Alzira ha organitzat la xarrada «Psicologia per a majors: Per un envelliment actiu i saludable», que serà impartida per Jesús Pelluch Ramos, psicòleg i director de SEMBREM.
La trobada tindrà lloc el pròxim dilluns 2 de novembre de 2026, a les 18.30 hores, a l’Auditori de la Casa de la Cultura d’Alzira.
Esta iniciativa forma part de les activitats que desenvolupa l’Associació de Gent Major d’Alzira per a fomentar el benestar, la participació social i la millora de la qualitat de vida de les persones majors.
Durant la conferència s’abordarà la importància de cuidar la salut psicològica i emocional al llarg del procés d’envelliment, amb orientacions i ferramentes per a afrontar esta etapa de la vida d’una manera positiva, activa i saludable.
A més, la xarrada pretén generar un espai de reflexió i aprenentatge sobre la importància de mantindre una bona salut emocional, les relacions personals i una actitud participativa davant la vida.
L’activitat està organitzada per l’Associació de Gent Major d’Alzira i compta amb la col·laboració de la Regidoria de Salut de l’Ajuntament d’Alzira, dins del compromís compartit amb la promoció de la salut i el benestar de les persones majors.
L’associació convida tota la ciutadania, especialment les persones majors, a participar en esta conferència, que serà una nova oportunitat per a aprendre, compartir i avançar cap a un envelliment actiu i saludable.