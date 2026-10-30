AVA-ASAJA aborda en València la crisi del sector de l’arròs i les solucions per a la pròxima campanya

L’Associació Valenciana d’Agricultors celebra a la seua seu de València una reunió sectorial clau sobre el cultiu de l’arròs.
L’encontre serveix per a analitzar la difícil situació de la campanya, gestionar les ajudes de modernització de 2026 i concretar les condicions de la Política Agrària Comuna (PAC) per a 2027.
El sector enfronta greus problemes de rendibilitat a causa de l’augment dels costos de producció i la pressió dels preus en origen.
A estos factors s’afegeix el fort impacte de plagues com el cucat, que ha provocat pèrdues de fins al 34% en collites com les de l’Albufera per fallades en els mètodes de control biològic, així com les restriccions d’ús de productes fitosanitaris i la incertesa sobre les noves exigències ambientals.
Factors que sumats a la baixada constant del preu de venda convertix la situació en preocupant.
Durant la jornada, Vicente Dalmau Sorli, del Servei de Sanidad Vegetal, presenta l’avaluació dels danys del cucat i les noves mesures sanitàries, mentre que Joaquín Arnau Reverter, de Control i Suport Tècnic, detalla les claus per a la sol·licitud de les ajudes de la PAC. Un torn de preguntes tanca la reunió per a resoldre els dubtes dels productors.