Dues marxes silencioses conflueixen al pont entre Catarroja i Massanassa en record de les víctimes de la DANA

La memòria de les 233 víctimes mortals de la DANA va tornar a omplir este 29 d’octubre de silenci i emoció els carrers de l’Horta Sud amb dues marxes commemoratives.
Estes van partir des d’Albal i Benetússer i van confluir al pont del barranc del Poio, entre Catarroja i Massanassa.
La mobilització va reunir centenars de veïns, familiars i persones afectades que van recórrer els carrers en silenci, amb ciris i missatges de record.
Una vegada al pont, els participants van retre homenatge a les persones que van perdre la vida el 29 d’octubre de 2024 i van reclamar veritat, justícia, reparació i responsabilitats, així com garanties perquè una tragèdia com aquella no torne a repetir-se. L’acte va concloure amb un minut de silenci.