Les associacions de víctimes recorden la DANA dos anys després

Les associacions de víctimes de la dana comemoren el segon aniversari de la Dana amb la mirada posada a l’accident ferroviari
Es compleixen dos anys des que la dana de 2024 va canviar la vida dels valencians.
Amb tot, el pas del temps no esborra l’horror de la tragèdia. Des de l’Associació de Víctimes de la Dana i l’Associació de Víctimes i Damnificats de la Dana viuen este segon aniversari entre nostàlgia i tristesa.
L’AVD havia preparat, de fet, un acte que, finalment, s’ha suspés amb motiu de l’accident ferroviari, una tragèdia que encara converteix en una jornada més difícil este 29 d’octubre.