L’Expedició Juvenil Cavanilles arranca el seu cinqué per a reivindicar el món rural

Reivindicar el medi rural com un espai viu, dinàmic i ple d’oportunitats econòmiques i culturals.
Amb aquest propòsit reprén la seua activitat l’Expedició Juvenil Cavanilles, una iniciativa que compleix cinc anys acostant la joventut al patrimoni natural i humà de l’interior.
Des de l’organització se subratlla la necessitat de canviar la narrativa habitual sobre l’anomenada “Espanya buida” per a transmetre un missatge positiu que atraga inversions, joves i activitat als municipis.
El projecte, suportat per institucions com la Diputació de València i l’IVAJ, ha recorregut ja 53 municipis amb participants de més de 80 localitats. Totes les seues activitats són gratuïtes i inclouen places reservades per a joves en risc d’exclusió social.
El nou curs ha arrancat a Yátova amb una primera jornada d’aventura i convivència. Els joves van recórrer el paratge del naixement del riu Juanes i la Cova de les Palomes, descobrint la riquesa ambiental i cultural de la zona en una eixida que marca l’inici del nou itinerari d’expedicions pel territori valencià.