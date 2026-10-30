Polèmica al cementeri d’Alzira per l’accés a la zona de nínxols de Sant Bernat a les portes de Tots els Sants

El bloc de nínxols de Sant Bernat continua acordonat des de finals de 2023 per deficiències estructurals i els efectes de la DANA.
Les famílies no poden accedir a la zona a les portes de Tots els Sants, mentre l’Ajuntament preveu reconstruir el bloc amb una ajuda estatal de 647.000 euros.
El bloc de nínxols dedicat a Sant Bernat, al cementeri municipal d’Alzira, roman acordonat i sense accés públic des de finals de 2023 a causa de greus deficiències estructurals, una situació que es va veure agreujada posteriorment pels efectes de la DANA de 2024.
La gestió d’aquesta infraestructura depén directament de la Regidoria d’Obres Públiques i Esports. Les obres de rehabilitació no s’havien executat fins ara a l’espera de rebre fons públics, una ajuda estatal que finalment ascendeix a 647.000 euros i que permetrà la demolició i posterior reconstrucció de tot el bloc.
Aquesta situació ha generat un profund malestar a pocs dies de la celebració de Tots els Sants, ja que l’accés continua tancat i les famílies no poden acostar-se als seus éssers estimats ni depositar-hi flors. Alguns veïns denuncien que s’enteraren de açò per la premsa, cosa que desde la regidoria negen que no s’haja informat adecuadament.
Davant d’aquesta falta de respostes i la proximitat de la festivitat, el Partit Popular d’Alzira ha presentat una moció d’urgència al ple municipal per a exigir una solució immediata que permeta atendre les demandes dels familiars i resoldre el bloqueig d’aquesta zona del cementeri. Algo que desde la regidoria consderen que no ha segut adecuat.
Per la seua banda, des de la Regidoria d’Obres i Infraestructures Públiques i Esports han assenyalat que ja es troben treballando activament per a activar el projecte de demolició i reconstrucció finançat amb els fons estatals i resoldre com més prompte millor la situació d’aquesta zona del cementeri.