Silla ret homenatge a les víctimes de la DANA i reconeix la tasca del voluntariat

Silla va recordar este 29 d’octubre les víctimes de la DANA del 2024
Amb un acte d’homenatge, on es va presentar un monòlit commemoratiu en memòria de les persones que van perdre la vida durant la tragèdia.
L’acte va incloure un minut de silenci i un espai per a depositar flors, a més d’un reconeixement especial a totes les persones voluntàries que van col·laborar desinteressadament en les tasques d’ajuda i recuperació després de la barrancada
. Una jornada marcada per l’emoció, el record i l’agraïment a totes les persones que van demostrar la seua solidaritat en els moments més difícils. En l’acte, l’alcalde va donar un missatge de record a les víctimes de la riuada.