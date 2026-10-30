Sueca apropa l’esport adaptat als xiquets i xiquetes amb autisme

El projecte pilot oferix sessions setmanals amb professionals especialitzats i grups reduïts durant els pròxims nou mesos.
La iniciativa garantix una atenció personalitzada i adaptada a les necessitats cognitives, motrius i conductuals de cada participant.
L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esports, ha posat en marxa un projecte pilot d’esport adaptat adreçat a xiquets i xiquetes amb trastorn de l’espectre autista (TEA). El programa, pioner a la ciutat, busca millorar el benestar dels participants mitjançant l’activitat esportiva i també oferir suport a les seues famílies.
Durant els pròxims nou mesos, l’empresa especialitzada Esporteadaptado SL desenvoluparà sessions setmanals d’una hora en grups reduïts. D’esta manera, es pretén garantir un seguiment adequat i personalitzat, amb un pla esportiu adaptat a les necessitats cognitives, motrius i conductuals de cada participant.
L’alcalde de Sueca i responsable de la Regidoria d’Esports, Julián Sáez, ha explicat que el projecte pretén contribuir a alleujar l’esforç que fan les famílies per a accedir a diferents teràpies i activitats per als seus fills i filles. Segons ha assenyalat, comptar amb professionals especialitzats i amb experiència en altres municipis valencians permet oferir-los una nova oportunitat.
Sáez ha recordat que feia prop de dos anys que treballava en la implantació d’esta iniciativa a Sueca i ha destacat que ara ha sigut possible posar-la en marxa. L’alcalde també ha defensat que les administracions han d’impulsar mesures concretes que es traduïsquen en oportunitats reals d’inclusió, més enllà dels gestos simbòlics.
APASU destaca les oportunitats que representa per a les famílies
La presidenta de l’Associació de Pares d’Autisme de Sueca (APASU), Sonia Perucha, ha expressat el seu agraïment a l’Ajuntament i, especialment, a la Regidoria d’Esports per haver fet realitat el projecte.
Perucha ha destacat que esta iniciativa representa molt més que una activitat esportiva, ja que oferix als xiquets i xiquetes l’oportunitat de desenvolupar les seues capacitats, millorar el benestar, relacionar-se i gaudir de l’esport en un entorn adaptat a les seues necessitats. També ha posat en valor el suport que suposa per a les famílies.
La presidenta d’APASU ha remarcat la importància que el programa compte amb professionals especialitzats i grups reduïts, perquè cada participant puga rebre una atenció adequada i individualitzada. Així mateix, ha reivindicat que la inclusió ha d’anar més enllà de les paraules i convertir-se en oportunitats reals.
Finalment, Perucha ha manifestat la confiança que este projecte pilot siga el primer pas de moltes altres iniciatives i que puga tindre continuïtat en el temps. També ha agraït la implicació de totes les persones i entitats que han fet possible la proposta i ha subratllat que la col·laboració entre administracions, professionals, associacions i famílies contribuïx a construir una societat més inclusiva i amb més oportunitats per a tots.