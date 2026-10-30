València blinda el centre davant el risc de disturbis este dissabte i demana evitar la zona durant la vesprada

L’Ajuntament i la Delegació del Govern desplegaran un dispositiu policial extraordinari davant el risc d’incidents al centre de la ciutat.
María José Catalá demana evitar la zona de la plaça de Bous i l’estació del Nord durant la vesprada de dissabte.
L’Ajuntament de València i la Delegació del Govern han acordat este divendres, després de la Junta Local de Seguretat, desplegar un dispositiu policial extraordinari per a previndre possibles disturbis este dissabte, 31 d’octubre, al centre de la ciutat.
La reunió, presidida per l’alcaldessa, María José Catalá, i el delegat del Govern, Roger Llanes, ha servit per a coordinar els efectius de la Policia Local, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil davant les convocatòries vinculades a Blocus Vlc, que han difós missatges que incitaven a assaltar comerços i provocar incidents.
Catalá ha advertit que existeix una «amenaça real» i ha demanat a la ciutadania que evite acudir al centre durant la vesprada, especialment als voltants de la plaça de Bous i l’estació del Nord. També ha fet una crida als joves perquè no participen ni en la convocatòria de Blocus ni en la contramanifestació anunciada en defensa del comerç. «La millor manera d’ajudar és quedar-se a casa», ha assenyalat.