AFEM RB consciencia l’alumnat de Sueca sobre la importància de la salut mental

La 12a Jornada de Cinefòrum ha reunit estudiants de 1r d’ESO del col·legi Nostra Senyora de Fàtima.
La iniciativa ha combinat la projecció de la pel·lícula Toy Story 5 amb un col·loqui sobre l’ús de les noves tecnologies, l’empatia i la importància de demanar ajuda.
L’Associació de Familiars i Persones amb Malaltia Mental de la Ribera Baixa (AFEM RB) i el Departament de Salut de la Ribera, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, han celebrat la 12a Jornada de Cinefòrum en Salut Mental, una iniciativa dirigida a tota la població i, especialment, a la joventut.
L’activitat forma part del Programa de Reducció de l’Estigma en Salut Mental i Diversitat Funcional, coordinat per la Regidoria d’Acció Social, i té com a objectiu informar i sensibilitzar sobre diferents trastorns i problemes de caràcter psicològic.
En esta edició, l’alumnat de 1r d’ESO del col·legi Nostra Senyora de Fàtima ha participat en la projecció de la pel·lícula Toy Story 5 i en un col·loqui posterior conduït per Mónica Portillo, psicòloga clínica de l’Hospital de la Ribera.
La regidora d’Acció Social, Sari Sáez, ha destacat que la jornada busca conscienciar sobre l’ús excessiu de les noves tecnologies i fomentar valors com la interacció, l’empatia i la imaginació, així com evitar la competitivitat constant en tots els àmbits de la vida.
Sáez també ha incidit en la importància que els xiquets i xiquetes aprenguen a afrontar la frustració i a valorar-se per allò que són, sense dependre de l’opinió dels altres ni dels béns materials que posseïsquen.
Per la seua part, la psicòloga d’AFEM RB, Carolina Martí, ha subratllat la necessitat que els menors siguen conscients de la importància de demanar ajuda quan afronten qualsevol problema i que puguen comptar amb el suport de les persones estimades o dels professionals de la salut mental.
La 12a Jornada de Cinefòrum en Salut Mental s’ha desenvolupat a la sala B del Centre Municipal Bernat i Baldoví de Sueca.