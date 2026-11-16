La inspecció d’una nau industrial també va destapar un taller clandestí de reparació de vehicles i una activitat de transport internacional sense les autoritzacions ambientals necessàries
Un home de 26 anys està sent investigat per emmagatzemar residus perillosos sense llicència ni les mesures de seguretat exigibles
La Guàrdia Civil investiga un home de 26 anys per l’emmagatzematge no autoritzat de residus perillosos en una nau industrial de l’Alcúdia. Els agents van localitzar aproximadament 8.000 quilos d’etanolamina, una substància química altament corrosiva i inflamable, que es guardava sense les mesures de seguretat necessàries.
L’actuació va ser duta a terme per agents del Lloc Principal de Carlet, que van inspeccionar de nou una nau del polígon industrial de l’Alcúdia. Les instal·lacions ja havien sigut denunciades per la mateixa unitat el passat mes de febrer, quan es van detectar 14.000 quilos d’etanolamina emmagatzemats sense la corresponent llicència ambiental.
En esta segona inspecció, els agents van trobar huit contenidors industrials tipus GRG amb uns 8.000 quilos del producte químic. L’etanolamina pot desprendre gasos fàcilment inflamables quan entra en contacte amb fonts de calor o d’ignició. El responsable no va poder justificar la possessió de la substància ni acreditar-ne la destinació, i tampoc havia tramitat la llicència ambiental necessària per a desenvolupar esta activitat.
Un taller clandestí i transport de mercaderies sense autorització
La inspecció també va permetre descobrir que a la nau es feien treballs de reparació de turismes sense estar inscrita com a taller en el Registre d’Indústria ni disposar de la declaració responsable ambiental corresponent.
A més, s’hi acumulaven peces de vehicles usats i pneumàtics de segona mà sense contracte amb un gestor autoritzat de residus ni una assegurança de responsabilitat civil que cobrira estes activitats.
Els agents també van localitzar dos camions articulats amb semiremolc destinats al transport de mercaderies des de l’Alcúdia cap a altres punts d’Espanya i de l’estranger. Esta activitat es desenvolupava sense les autoritzacions ambientals ni el projecte tècnic exigible.
La nau no disposava de les mesures de seguretat necessàries
Durant la inspecció, la Guàrdia Civil va comprovar que l’emmagatzematge dels productes químics es feia sense les condicions de seguretat adequades. La nau no disposava de ventilació suficient, extintors ni altres mitjans d’extinció d’incendis, tampoc de sistemes per a previndre o controlar possibles vessaments.
Igualment, es van trobar pneumàtics al final de la seua vida útil emmagatzemats sense complir les condicions establides per a la seua gestió.
Davant d’estes irregularitats, la Guàrdia Civil ha sol·licitat a l’Ajuntament de l’Alcúdia el tancament de l’activitat per falta de llicència ambiental i ha requerit al responsable que acredite la retirada dels residus perillosos a través d’una empresa autoritzada.
L’actuació ha permés constatar tres fets relacionats amb l’emmagatzematge de residus perillosos sense autorització ni mesures de seguretat i contenció, així com amb el desenvolupament d’activitats sense les llicències i l’assegurança de responsabilitat civil corresponents.
Les infraccions han sigut comunicades a les autoritats competents en matèria de medi ambient, indústria i activitat municipal. Amb esta intervenció, el Lloc Principal de Carlet busca evitar l’emmagatzematge i la possible distribució irregular de substàncies perilloses que, pel seu caràcter corrosiu i inflamable, podrien representar un risc per a les persones i el medi ambient.