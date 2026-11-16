Les dos proves, celebrades diumenge 15 de novembre, han reunit esportistes en les instal·lacions de l’empresa Roquette.
Els germans Palomera han copat el podi masculí de la Mitja Marató, mentre que Lydia Arseguet s’ha imposat en la categoria femenina.
Més de 400 atletes s’han donat cita este diumenge, 15 de novembre, en les instal·lacions de l’empresa Roquette de Benifaió per a participar en dos de les cites esportives destacades del calendari de 2026: la XVII Mitja Marató i la 10K Roquette Benifaió.
Les proves han estat organitzades pel Club Triesport Roquette Benifaió, amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Benifaió i el patrocini de l’empresa Roquette. Entre els participants de la 10K ha destacat la presència de l’atleta paralímpic valencià Héctor Catalá.
Els germans Palomera dominen la Mitja Marató
En la classificació general masculina de la Mitja Marató, els germans Gabriel, Samuel i David Palomera han aconseguit les tres primeres posicions, respectivament. Gabriel Palomera ha sigut el primer a creuar la línia de meta amb un temps de 1:12:27.
En la categoria femenina, la victòria ha sigut per a Lydia Arseguet, amb una marca de 1:24:53. El segon lloc ha sigut per a Bárbara Moragues, mentre que Adela García ha completat el podi.
César Cabrero i Claudia Rubio guanyen la 10K
En la prova masculina de 10 quilòmetres, César Cabrero s’ha proclamat vencedor amb un temps de 35 minuts i 11 segons. Juanra Ortiz ha aconseguit la segona posició i l’atleta local Ceferino Ruiz, la tercera.
En la classificació femenina, Claudia Rubio ha sigut la primera a arribar a meta, amb un registre de 42 minuts i 31 segons. L’atleta local Rocío Soler ha quedat en segona posició i Carmen Rodríguez ha ocupat el tercer lloc.