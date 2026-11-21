La jornada tindrà lloc el dissabte 28 de novembre amb actes tradicionals, dinar popular, bingo musical i propostes infantils a l’Àgora Jove.
La programació es completarà amb una festa amb DJ fins a les 6.00 hores, amb entrada gratuïta per a majors de 16 anys.
L’Alcúdia celebrarà el pròxim dissabte 28 de novembre el Mig Any Pasqüer, una jornada festiva organitzada pels Festers Ara Sí Que Sí 2027, amb la col·laboració de la Junta Central de Confraries. La iniciativa combinarà tradició, música, gastronomia i activitats per a veïns de totes les edats.
La programació començarà de matí amb els actes tradicionals i continuarà durant la vesprada i la nit a l’Àgora Jove.
La jornada arrancarà a les 9.30 hores amb una xocolatada al parc del Patinatge, exclusiva per a les bandes i la Junta de Confraries. A les 11.00 hores tindrà lloc el passacarrer de les bandes fins a l’església, on a les 11.30 hores se celebrarà una missa d’acció de gràcies. A continuació, a les 12.30 hores, les bandes faran un nou passacarrer fins a l’Àgora Jove.
Dinar popular i activitats per als més menuts
A l’Àgora Jove se celebrarà un dinar popular amb paella preparada per Galbis, picadeta i beguda, per un preu de 12 euros per persona.
Després de dinar, els assistents podran participar en un bingo musical, amb cartons a dos euros i un sopar per a dues persones en un establiment del municipi com a premi.
La programació també inclourà jocs, tallers i pintacares per als xiquets i xiquetes, amb un suplement de dos euros per participant que donarà accés a totes les activitats infantils.
La música i el servei de barra continuaran fins a les 17.00 hores.
Festa nocturna amb DJ i inscripcions per al dinar
La celebració es reprendrà a les 23.00 hores amb una festa amb DJ a l’Àgora Jove, que s’allargarà fins a les 6.00 hores. L’entrada serà gratuïta i l’accés estarà permés únicament a partir dels 16 anys. Serà obligatori presentar el DNI.
Les inscripcions per al dinar es podran formalitzar a la Casa de la Solera els dies 13, 17 i 19 de novembre, en horari de 17.00 a 20.30 hores. Per a reservar, caldrà indicar el nom de la persona responsable de la taula i el nombre total d’assistents.
El Mig Any Pasqüer es presenta com una nova oportunitat per a reunir el veïnat al voltant de les tradicions i compartir una jornada de festa i convivència.