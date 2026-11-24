La cita tindrà lloc el 28 de novembre a l’Auditori de la Casa de la Cultura, amb una selecció de curtmetratges procedents de 24 països.
El festival, organitzat per Gailes i l’Ajuntament d’Alzira, comptarà amb seccions amateur i professional i dos premis econòmics de 300 i 150 euros.
Alzira acollirà el pròxim dissabte 28 de novembre la quarta edició del Festival Internacional de Curtmetratges LGTBIQ+ MIRA, una iniciativa organitzada per l’associació Gailes i l’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Cultura. La jornada se celebrarà a l’Auditori de la Casa de la Cultura i reunirà cinema, diversitat i històries que contribueixen a donar visibilitat a les realitats LGTBIQ+.
El certamen presentarà una selecció de curtmetratges procedents de 24 països, amb obres de cineastes emergents i consolidats. La programació es dividirà en dues categories, amateur i professional, i inclourà diferents gèneres cinematogràfics, com ara ficció, documental, animació i cinema experimental.
El director del festival, Rafa Villalba, ha destacat la consolidació de MIRA després de quatre edicions i ha remarcat que el projecte és un punt de trobada per a la diversitat, l’orgull i les històries que mereixen ser contades. També ha subratllat la importància de donar veu a creadors i creadores que, a través del cinema, contribueixen a visibilitzar realitats que mereixen respecte i reconeixement.
Per la seua banda, el regidor de Cultura, Israel Pérez, ha assenyalat que la cultura ha de ser un espai de llibertat, convivència i reconeixement de totes les persones. Segons ha explicat, iniciatives com MIRA contribueixen a fer d’Alzira una ciutat més plural i inclusiva, a més de generar espais perquè diferents experiències i històries arriben a la societat.
Dos premis i participació internacional
La quarta edició del festival concedirà dos guardons econòmics. El primer premi estarà dotat amb 300 euros, un regal i un trofeu, mentre que el segon rebrà 150 euros, un regal i un trofeu.
La decisió combinarà la votació del públic, que representarà el 50 % de la puntuació, amb la valoració del jurat de l’organització, que aportarà l’altre 50 %. Entre els aspectes que es tindran especialment en compte destaquen la narrativa i el muntatge de les obres.
La convocatòria està oberta a persones majors de 18 anys, de qualsevol nacionalitat, tant aficionades com professionals, i no té cap cost d’inscripció.
Més de 30 anys de trajectòria en la defensa dels drets LGTBIQ+
El festival forma part de l’activitat de l’associació Gailes, una entitat amb més de 30 anys de trajectòria en la defensa dels drets LGTBIQ+ en l’àmbit rural i comarcal.
MIRA va nàixer amb la voluntat de crear un espai segur i enriquidor on les històries LGTBIQ+ puguen contar-se, compartir-se i valorar-se. A través del cinema, el projecte busca afavorir el diàleg, l’empatia i la lluita contra la discriminació.
Amb esta quarta edició, Alzira tornarà a reunir creadors, públic i amants del cinema al voltant d’una proposta cultural que posa el focus en la diversitat i en la visibilització de diferents realitats socials.