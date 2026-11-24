El Castell de Cullera es converteix en el protagonista d’una exposició que convida a descobrir la seua bellesa i la del municipi des d’una perspectiva diferent: la mirada dels artistes.
Amb el títol «El castell vist per ulls de mussol», l’exposició reuneix una col·lecció de pintures realitzades per diferents artistes que es van desplaçar fins al mateix castell per crear-hi les seues obres.
D’esta manera, els pintors van poder observar de prop l’entorn, inspirar-se en els seus paisatges i plasmar sobre el llenç allò que els transmetia este lloc tan emblemàtic.
El més especial d’esta mostra és que permet contemplar el Castell i Cullera a través dels ulls de cada artista. Cada pintura ofereix una visió personal del municipi i mostra els seus racons, les seues vistes i el seu encant des de diferents estils i maneres d’interpretar el paisatge.
Així, l’exposició no sols mostra obres d’art, sinó que també convida a redescobrir Cullera, unint patrimoni, paisatge i creativitat. Una oportunitat per a mirar el castell amb uns altres ulls i descobrir com un mateix lloc pot despertar tantes interpretacions artístiques diferents.