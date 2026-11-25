La iniciativa reconeix els comerços que aposten per la promoció i la millora del comerç local
Les inscripcions són gratuïtes i estaran obertes fins al 4 de desembre; el jurat visitarà els aparadors el dia 9
L’Ajuntament d’Alberic ha convocat el XIII Concurs d’Aparadorisme Nadalenc, una iniciativa amb la qual repartirà 2.000 euros en premis per a incentivar i reconéixer l’esforç dels comerciants que aposten per la promoció i la millora del comerç local.
La participació és gratuïta i les persones interessades podran inscriure’s a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alberic fins al divendres 4 de desembre de 2026.
El jurat visitarà els aparadors participants el 9 de desembre de 2026. En esta edició s’atorgaran sis premis, els imports dels quals es concediran mitjançant targetes de la moneda local d’Alberic.
Les bases i tota la informació del concurs es poden consultar en la pàgina web de l’Ajuntament d’Alberic, mentre que les inscripcions es realitzen a través de la seu electrònica municipal.