L’Ajuntament del Mareny de Barraquetes ha denunciat la retirada del servei mèdic en el seu consultori i el trasllat d’un bon nombre de cites al municipi de Sueca.
Segons el consistori, esta reorganització sanitària s’ha dut a terme sense previ avís als usuaris ni comunicació oficial a l’ajuntament.
L’alcalde del Mareny, Jordi Sanjaime, ha qualificat de lamentable que Sanitat no haja avisat el consistori i que no s’haja informat prèviament la ciutadania. Com a mostra de disconformitat, anima el veïnat a presentar fulles de reclamacions, que ja es troben disponibles al mateix consultori i que pròximament també es podran arreplegar en comerços locals.
Per la seua banda, fonts del Departament de Salut de la Ribera han assenyalat que es tracta d’una situació temporal, ja que el metge que passava consulta es troba de baixa després d’haver patit una agressió. Així mateix, destaquen que s’està treballant per a cobrir la plaça al més prompte possible, alhora que asseguren que l’assistència sanitària està garantida.