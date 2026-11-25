L’exposició itinerant «Reyes del Mundo», organitzada per la RFEF i la FFCV, acostarà el trofeu mundialista als aficionats de les tres capitals valencianes.
València serà la primera parada de la gira, amb una inauguració oficial este dijous al Museu de les Ciències Príncep Felip, amb la presència de representants institucionals i esportius.
La Copa del Món conquistada per la Selecció Espanyola el passat 19 de juliol en el Mundial 2026, celebrat als Estats Units, Mèxic i Canadà, arriba a la Comunitat Valenciana. El trofeu recorrerà València, Castelló i Alacant del 26 al 29 de novembre amb l’exposició itinerant «Reyes del Mundo», organitzada per la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) i la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV).
La mostra compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i dels ajuntaments de les tres capitals de província, que han treballat perquè els aficionats i aficionades puguen contemplar de prop el trofeu que va donar a Espanya el seu segon títol mundial, després del conquistat a Sud-àfrica el 2010.
El recorregut començarà a València, els dies 26 i 27 de novembre, al Museu de les Ciències Príncep Felip, a la Ciutat de les Arts i les Ciències. El dissabte 28, la Copa es traslladarà a la plaça Major de Castelló, davant de l’Ajuntament, mentre que el diumenge 29 finalitzarà la gira al Castell de Santa Bàrbara d’Alacant.
La inauguració oficial a València
L’acte oficial d’inauguració tindrà lloc este dijous 26 de novembre, a les 13.00 hores, al Museu de les Ciències Príncep Felip, i marcarà l’inici del recorregut de la Copa per la Comunitat Valenciana.
A l’acte està prevista l’assistència del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; l’alcaldessa de València, María José Catalá; el vicepresident de la RFEF, Sergio Merchán; el president de la FFCV, Salva Gomar, i el director general de la RFEF, Manuel Lalinde.
La Copa serà la peça central d’una exposició que pretén acostar el trofeu a la ciutadania i compartir amb els aficionats la història d’esta fita esportiva. Un èxit que es viu de manera especial a la Comunitat Valenciana gràcies a la participació de Ferran Torres, autor del gol que va donar a la Selecció Espanyola el seu segon títol mundial.