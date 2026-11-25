La investigada emmagatzemava les substàncies en dos domicilis i les distribuïa amb el seu vehicle per diversos municipis de la Ribera i l’Horta.
En els registres es van intervindre 49 dosis de cocaïna, 10 pastilles d’èxtasi i 1.135 euros en efectiu, entre altres efectes.
La Guàrdia Civil ha detingut una dona de 35 anys i nacionalitat espanyola com a presumpta autora d’un delicte de tràfic de drogues a Alginet. Segons la investigació, la dona emmagatzemava les substàncies estupefaents en dos domicilis i les distribuïa amb el seu propi vehicle per diferents localitats.
La investigació va començar després que els agents sospitaren que la dona podia estar implicada en activitats de tràfic de drogues. A partir d’ací, es van dur a terme nombroses vigilàncies i seguiments durant diversos mesos, que van permetre comprovar que guardava les substàncies en dos habitatges de la seua propietat.
A més, presumptament utilitzava el seu vehicle per a repartir la droga en municipis com Guadassuar, l’Alcúdia, Alginet, Carlet, Silla i Picassent.
El passat 10 de novembre, els agents van efectuar dos registres simultanis en els domicilis de la investigada, situats a Alginet i l’Alcúdia. Durant les actuacions es van localitzar 49 dosis de cocaïna, 10 pastilles d’èxtasi i 1.135 euros en metàl·lic.
També es van intervindre una bàscula de precisió, diversos utensilis per a preparar les dosis, llibres amb anotacions financeres i documentació bancària.
La dona ha sigut detinguda com a presumpta autora d’un delicte de tràfic de drogues.