El Centre Valencià de Ciberseguretat oferix recomanacions per a protegir les dades personals i bancàries durant les campanyes del Black Friday i el Cyber Monday.
Els experts aconsellen desconfiar de les ofertes massa atractives, verificar els comerços i extremar les precaucions abans, durant i després de cada compra.
La Generalitat, a través de Talaia, el Centre Valencià de Ciberseguretat, ha publicat una sèrie de recomanacions per a ajudar la ciutadania a evitar fraus durant les compres per Internet en la campanya del Black Friday i el Cyber Monday.
Este organisme, dependent de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), té com a missió reforçar la seguretat de la informació en la societat valenciana i promoure hàbits segurs en l’ús de les noves tecnologies.
La directora de Talaia, Carmen Serrano, ha destacat la importància d’adquirir hàbits que permeten comprar per Internet amb seguretat, especialment en unes dates en què augmenten les compres en línia per les promocions comercials i la proximitat de Nadal.
Serrano ha assenyalat que hi ha tres moments especialment delicats en el procés de compra: abans de comprar, quan cal comprovar que la pàgina web és segura; durant el pagament, per a protegir les dades bancàries; i després de la compra, davant possibles missatges falsos relacionats amb l’entrega dels paquets.
La responsable de ciberseguretat ha resumit la principal recomanació en una consigna: «Menys pressa i més cura». Així, ha recordat que, davant d’una oferta, un pagament o un missatge que genere dubtes o urgència, cal parar i verificar la informació per una altra via.
Abans de comprar: desconfiar de les ofertes massa atractives
La primera mesura de protecció comença abans de fer la compra. Talaia recomana desconfiar de les promocions que semblen massa bones per a ser veritat o que utilitzen missatges d’urgència per a pressionar el consumidor i limitar el temps per a prendre una decisió.
Sempre que siga possible, és preferible comprar en comerços oficials o plataformes de confiança. En el cas de botigues desconegudes, convé comprovar qui hi ha darrere de la pàgina web, revisar les dades de contacte, les condicions de compra i devolució i les opinions d’altres clients.
També s’aconsella desconfiar dels venedors que intenten traslladar la conversa a canals externs, com ara aplicacions de missatgeria. Cal evitar, a més, accedir a promocions mitjançant enllaços rebuts per SMS o WhatsApp i entrar directament en la pàgina oficial del comerç. Una altra recomanació és no fer compres connectats a xarxes wifi públiques.
Durant la compra: protegir les dades bancàries
El moment del pagament és un dels més sensibles des del punt de vista de la ciberseguretat. Per a reduir els riscos, els experts recomanen utilitzar mètodes de pagament segurs, com ara targetes amb límits específics per a compres en línia o sistemes que incorporen mecanismes addicionals d’autenticació.
A més, recorden que mai s’han de compartir les dades bancàries o de la targeta per correu electrònic, SMS o aplicacions de missatgeria. També cal extremar la precaució davant de sol·licituds de pagament amb criptomonedes, transferències directes o altres mètodes que dificulten el seguiment de l’operació i les possibles reclamacions.
Talaia també recomana activar les notificacions bancàries per a rebre avisos immediats dels càrrecs i revisar l’import abans de confirmar qualsevol pagament.
Després de comprar: vigilar els missatges sobre els enviaments
La fase posterior a la compra també pot ser aprofitada pels ciberdelinqüents. Durant campanyes com el Black Friday és habitual rebre missatges sobre enviaments i entregues, una situació que els delinqüents utilitzen per a enviar comunicacions falses en nom d’empreses de missatgeria.
Per este motiu, es recomana no accedir als enllaços inclosos en missatges inesperats i consultar sempre el seguiment de les comandes des de la plataforma on s’ha fet la compra o a través dels canals oficials de l’empresa de transport.
Mantindre un control de les comandes i dels paquets que realment s’esperen rebre facilita la detecció de possibles fraus. També és convenient conservar les factures, els justificants de pagament i tota la documentació relacionada amb la compra per a facilitar possibles gestions o reclamacions.
La ciutadania pot consultar totes les recomanacions al portal web de Talaia. A més, el centre oferix gratuïtament un curs d’autoformació d’una hora sobre ‘Compres en línia segures’ i el seminari web ‘Protegix les teues compres en línia’.