Alzira canvia el reglament per triar falleres majors per a l’exercici 2026

Alzira ha iniciat un canvi rellevant en la manera d’escollir les seues falleres majors amb l’aplicació del nou reglament, en vigor des del passat 20 de març

En esta edició, hi ha tres aspirants al títol de fallera major i cinc al de fallera major infantil. Segons la nova normativa, les candidates que no siguen escollides passaran automàticament a formar part de la cort d’honor.

Açò implica que només hi podran haver dues integrants en el cas de les majors i quatre en el de les infantils.

Una altra modificació important és que el jurat, ara integrat per professionals de l’àmbit cultural i comunicatiu, podrà declarar el càrrec desert si considera que cap candidata compleix els requisits.

Això podria derivar, per primera vegada, en l’absència de representació oficial per part de la ciutat. Enguany, després de set anys amb una única candidata, s’ha recuperat la diversitat d’opcions.

El procés ha començat amb una trobada inicial entre les aspirants i la signatura d’un contracte que formalitza les obligacions del càrrec. Les entrevistes es realitzaran pròximament i el dia 17 de maig està prevista una desfilada de les candidates vestides de fallera.