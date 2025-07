València: referent europeu en sostenibilitat urbana

València ja supera els 9 metres quadrats de zona verda per habitant, una fita que reforça el seu compromís amb la sostenibilitat

Més del 70% dels veïns viuen a menys de 5 minuts d’un espai verd, i la Capitalitat Verda ha deixat un impacte econòmic de més de 54 milions d’euros.

A més, s’han recuperat 35.000 m² per a vianants i el 91% dels autobusos ja funcionen amb energies netes. Amb iniciatives com el “Rebost Mediterrani” i la candidatura de l’Albufera com a Reserva de la Biosfera, València es consolida com una ciutat resilient, innovadora i saludable.