Carlos Mazón reclama “unitat de tots els espanyols” per a defendre el transvasament Tajo-Segura i garantir el futur hídric de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha fet una crida a la unitat de tots els espanyols per a defendre l’aigua que necessita la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha fet una crida a la unitat de tots els espanyols per a defendre l’aigua que necessita la Comunitat Valenciana, en un acte celebrat a Múrcia en defensa del transvasament Tajo-Segura, davant la proposta de reforma del Ministeri per a la Transició Ecològica que preveu reduir un 50 % l’aigua per a regadiu a partir de 2027.

Mazón ha anunciat que la Generalitat presentarà al·legacions a les noves normes i ha assegurat que el Consell mobilitzarà tots els recursos socials, institucionals, tècnics i jurídics per a frenar una mesura que considera injusta: “L’aigua és de tots i no és un recurs gratis”, ha dit.

Defensa de la reutilització i la solidaritat

El president ha defensat la “autoritat moral, històrica i tècnica” de la Comunitat Valenciana en matèria hídrica, destacant que la regió reutilitza el 40 % de tota l’aigua reciclada a Espanya, i que només Alacant representa el 10 % de l’aigua reutilitzada a escala europea.

Ha posat en valor exemples històrics com el Tribunal de les Aigües de València, el Jutjat d’Orihuela, el transvasament Xúquer-Vinalopó i el Pacte de l’Aigua per l’Albufera, com a models de gestió solidària i resolució de conflictes hídrics.

Crítica al Govern central i defensa del diàleg

Sense amagar la seua crítica, Mazón ha qualificat la política del Govern espanyol com la d’un “enemic de la solidaritat i la unitat d’Espanya”. Alhora, ha advocat pel diàleg, el rigor, el consens i la pau, rebutjant “guerres absurdes” i reclamant infraestructures hídriques eficients que asseguren el futur del regadiu i el desenvolupament sostenible del territori.