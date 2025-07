Zoe i Isabel proclamades Falleres Majors de Sueca

El dissabte 5 de juliol, al Centre Cultural Bernat i Baldoví, en un acte breu i emotiu, van ser proclamades com a Falleres Majors de les falles de Sueca, El Perelló i el Mareny de Barraquetes la xiqueta Zoe Beltrán Piera i la senyoreta Isabel Fernández del Moral Martínez.

L’acte va estar presidit per l’alcalde de Sueca i president nat de la Junta Local Fallera, Julián Saez, i pel president executiu de la Junta Local Fallera, Pau Tomás.

Al voltant de les huit de la vesprada començà la proclamació, en la qual van anar fent acte de presència, una a una, les sis xiquetes que formen la Cort d’Honor Infantil –Martina, Nora, Adriana, Enola, Valeria i Vega– i les sis senyoretes que integren la Cort d’Honor Major –Mireia, Eli, Nerea, Arantxa, Àngela i Àngela. Finalment, van fer la seua entrada les Falleres Majors de Sueca, Zoe i Isabel, que van rebre de mans del president i de l’alcalde un ram de flors, el pergamí i la joia que les acredita com a màximes representants de la festa fallera.

Totes dues, Zoe i Isabel, van adreçar unes paraules als assistents en les quals van expressar el seu orgull per haver estat escollides i van agrair la confiança dipositada tant per la Junta Local Fallera com per familiars i amics.

L’acte finalitzà amb unes paraules de l’alcalde i amb les tradicionals fotografies protocolàries amb els representants de les setze comissions falleres assistents.

Després, tots els convidats es traslladaren al cau de la Falla Verge de Sales, on es va oferir un vi d’honor. Abans del brindis per les falles 2026, Pablo, Alén i Anna –representants infantils 2025 de les falles Avda. 18 de Juliol i Verge de Sales– van dedicar unes paraules molt emotives a Zoe i Isabel, amb qui havien compartit regnat en les passades falles, aconseguint emocionar-les visiblement.