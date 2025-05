La Diputació suma 14 mancomunitats a la seua Xarxa contra la Violència de Gènere que integra al 92% dels municipis

La vicepresidenta Natàlia Enguix destaca en la XII Assemblea de la Xarxa, celebrada a Sueca, l’increment de les ajudes als 246 municipis integrats en la Xarxa, després de l’adhesió de 9 nous ajuntaments:

“Hem passat de 600.000 a 1.040.000 euros per a subvencionar els projectes dels ens locals”

L’actualització del reglament ha permés la incorporació de 14 mancomunitats i el Consorci Pactem Nord, reforçant el front comú contra les violències masclistes.

Dades destacades de l’Assemblea:

Adhesió de 9 nous ajuntaments , arribant a 246 municipis (92,4% de la província).

, arribant a (92,4% de la província). Incorporació de: 14 mancomunitats 1 consorci (Pactem Nord)

Increment de les ajudes: De 600.000 € a 1.040.000 € , ampliables a 1.500.000 € .



Municipis adherits recentment:

Serranía : Andilla, Chulilla, Losa del Obispo

: Andilla, Chulilla, Losa del Obispo Costera : El Genovés, Novetlé

: El Genovés, Novetlé Camp de Morvedre : Quart de les Valls, Petrés

: Quart de les Valls, Petrés Vall d’Albaida: Rugat, Aielo de Rugat

Mancomunitats incorporades:

Ribera Baixa, Canal de Navarrés, Vall d’Albaida, Ribera Alta, Horta Nord, Horta Sud, Serranía, Rincón de Ademuz, Baronia, Tierra del Vino, Costera-la Canal, Carraixet, AMABS (Serveis Socials), Porta de la Vall

Consorci Pactem Nord

Declaracions de Natàlia Enguix:

“La violència de gènere no entén de fronteres ni colors polítics. La unió local és clau perquè és on més es sent el dolor i també l’esperança.”

“Construïm xarxa, comunitat i treball compartit per a erradicar la xacra de la violència contra les dones”.

Bones pràctiques destacades:

Participació de tècniques i regidores d’Igualtat de Vallada, Potries, Benicolet, Sueca i Carcaixent.

de Vallada, Potries, Benicolet, Sueca i Carcaixent. Projectes finançats relacionats amb: Prevenció i detecció de la violència de gènere Atenció a víctimes del sistema prostitucional Coeducació i sensibilització Protocols amb les Forces de Seguretat Plans d’Igualtat locals i estratègics



Reconeixement a 26 nous ajuntaments (adhesions d’abril 2024):

Inclouen municipis de la Serranía, Vall d’Albaida, Camp de Morvedre, Ribera Alta, Safor, Rincón de Ademuz, Horta Nord, Hoya de Buñol i Valle de Ayora.

Comarques amb més adhesions: